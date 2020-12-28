28 Aralık 2020 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:50

Sefirin Kızı 34. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Sefirin Kızı Son bölümde; Menekşe, Akın'ın cesedinin yerini ihbar ediyor. Sancar ise telefon edip yakınlarına o evden çıkmalarını söylüyor. Öte yandan Menekşe tutuklanıyor. Menekşe'nin yanında bulunan ceset kime ait? Sefirin Kızı 34.bölüm full izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 34. bölüm full izle! Sefirin Kızı 34.bölüm full izle Puhu Tv!

Sefirin Kızı 34. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 34. bölümde; Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

SEFİRİN KIZI 34.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Sefirin kızı 34. bölümde; Nare, Sancar'dan Gediz ile aralarındaki düşmanlığa ara vermelerini istiyor. Sancar ise Gediz'e can borcu olduğunu söylüyor.

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi? Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Olay yerine gelen polis ise Menekşe'yi tutukluyor... Menekşe kimi öldürdü?



Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin kızı son bölümde Gediz, Menekşe’yi yalan söylemenin cezası olarak memleketinden kovdu. Menekşe, Gediz'e yalan söylemenin bedelini ağır ödeyecektir. Öte yandan Sancar, Ceylan'a da sahip çıkar.

Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir.

Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar.

Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur.

Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza…

Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir!

Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar'ın canını kurtarır.