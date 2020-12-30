Hekimoğlu 31. bölüm izle! Hekimoğlu 31. bölüm tek parça izle!

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:06

Hekimoğlu 31. bölüm izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu’ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek’in peşine düşer. İpek’in gizli sırrı ne? Haberimizden Hekimoğlu 31. bölümü izleyebilirsiniz. İşte Hekimoğlu 31. bölüm izleme linki.

HEKİMOĞLU 31. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 31. son bölümde; Hekimoğlu 29 Aralık Salı yayınlanan 31. Bölümde Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor.

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu’ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek’in peşine düşer. İpek’in Orhan’la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu’nu yeni bir oyunun içine sürükler.

Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek’in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek’e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu’na karşı birlik mi olacak?

AMELİYAT İŞE YARAMADI!

Hekimoğlu 31. yeni bölümde ameliyat sonrası ağrıları dinen ve koşmaya bile başlayan Ateş, hastaneye dönüyor. Her şey yolunda giderken Ateş'in bacağına bir anda ağrı saplanıyor. Bu durumdan şüphelenen Ateş, ağrılar bir kaç kez daha tekrarlayınca Orhan'a söylüyor. Ağrılarının başladığını ve ameliyatın işe yaramadığını öne sürüyor. Orhan, ona inanmıyor. Ancak bu konuda ciddi olan Ateş, çaresiz kalıyor ve kendine reçete yazmak zorunda kalıyor. Orhan'ın odasına girerek kendine reçete yazan ve onun kaşesini kullanan Ateş, bundan sonra ne yapacak? Tekrar bastonla mı yürüyecek?

Bir mucize daha gerçek oldu!

Hekimoğlu 31. bölümde Ateş, bir mucizeye daha imza attı. Sekiz yıl boyunca felçli olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Ersin'i yeniden hayata döndürdü. Onun sağlığı için her yolu deneyen Ateş, onu kurtaracak olan şeyi fark ediyor ve İpek'ten izin istiyor. Ancak İpek yine onu reddediyor. Hastayı da taburcu etmeye karar veriyor. Ancak Ateş, hemen vazgeçmiyor ve İpek'in kapısına kadar gidip tekrar konuşuyor. Böyle bir ihtimalin olduğunu ve denemeleri gerektiğini anlatıyor. Vicdanı rahat etmeyen İpek, tam hasta çıkış yapacakken Ateş'in sözünü dinliyor ve ona kortizon yapıyor. Sonrasında olanlar ise tam bir mucizeye dönüşüyor...

Ateş, sahalara döndü!

Ağrıları bittiğinden beri yerinde duramayan Ateş, sürekli kendini topla oynarken buluyor. Hastanede ilgilendiği vakanın çocuğuyla halı sahaya inen Ateş, onunla maç yapıyor. Sahada olmayı özlediğini fark ediyor ve sonrasında da Orhan'la oynamaya karar veriyor. Ateş'in bu başarısı Orhan'ı şaşkına çeviriyor. Ateş, yeniden sahalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor ancak bu mutluluk fazla uzun sürmüyor...

Ateş'e çiçek gönderen kim?

Hekimoğlu yeni bölümde Ateş'in aldığı vakardan biri ona çiçek gönderiyor. Yoga hocası olan kadın, onu iyileştirdiği için teşekkür etmek istiyor. Ancak onunla bir türlü karşılaşamıyor. Bu konuda Memoli ona akıl veriyor. Ateş'in çiçeklerden hoşlandığını ve ona çiçek gönderebileceğini söylüyor. Ateş'e gelen çiçekler bir anda şaşkınlığa yol açıyor. Orhan, ona çiçek gelme ihtimali olmadığını ve bu işte bir yanlışlık olabileceğini söylerken düğüm çözülüyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!