21 Aralık 2020 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:31

Yasak Elma 90. Bölüm Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 90. son bölümde Ender takip edildiğini fark eder ve Caner'e söyler. Takip eden aracın şirkete kayıtlı olduğunu öğrenir. Halit'in ölmediğinden şüphelenen Ender, şüphelerinde haklı mı çıkacak?Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 90.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Yasak Elma 90. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 90. bölümde; Feride, Yıldız ve Çağatay'ı ayırmak için elinden geleni yaparken, Şahika da masum rolüne yatarak boş durmayacaktır. Öte yandan Ender, takip edilir ve şüpheleri doğru çıkar. Halit yaşıyor mu? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 90.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

YASAK ELMA 90. BÖLÜM FULL İZLE

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

Çağatay'ın annesi Feride, Yıldızla oğlunu ayırmak için Şahika'yı oğlu ile bir araya getirmeyi düşünmektedir. Çağatay, Feride Hanım’ın emrivaki buluşturmasına nasıl tepki verecek?

Yasak Elma 90. son bölümde Ender takip edildiğini fark eder ve Caner'e söyler. Takip eden aracın şirkete kayıtlı olduğunu öğrenir. Halit'in ölmediğinden şüphelenen Ender, şüphelerinde haklı mı çıkacak?

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma son bölüme Hasan Ali'nin ortaklara verdiği davet damga vurdu.

Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır.

Çağatay'ın annesi Feride, Yıldızla oğlunu ayırmak için Şahika'yı oğlu ile bir araya getirmeyi düşünmektedir. Yıldız'ın bu işe tepkisi ne olacak?

Hasan Ali Kuyucu'yu yakın markajına almaya çalışan Şahika, başarılı olamayınca şansını başka yönde deneyecektir. Hasan Bey ise Şahika'nın nasıl bir karakterde olduğunu bildiğini ima eder.