Sen Çal Kapımı 23. bölüm full izle! Sen Çal Kapımı 23. son bölüm tek parça

19 Aralık 2020 Cumartesi 23:50 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:50

Sen Çal Kapımı 23. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapmı 23. Bölümde Balca, Serkan ile Eda'nın arasını bozmak için elinden geleni yapar. Bilerek Serkan'ın evine düşürdüğü küpesini Eda bulur ve oyununu anlar. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 23. bölüm full izleme linki ve 24. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 23. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 23. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 23. son bölümde; Serkan, Balca’nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca’nın onun peşinde olduğundan emindir. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 23. bölümde; Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan’ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan’la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir.

Serkan, Balca’nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca’nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca’nın Serkan’a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.

Bu arada Eda’nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca’nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi’nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.

Sen Çal Kapımı 23. bölümde; Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda’ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda’nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümde; Serkan ve Eda’nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin’in çok daha farklı planları vardır. Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda’ya çok farklı bir taleple gelir. Eda’nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer. Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan’ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.

Serkan’a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda’nın bir akşam Serkan’ın kapısını çalma kararı beklediğinden çok daha farklı sonuçlar doğurur.