17 Aralık 2020 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:40

Bir Zamanlar Çukurova 77.bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 77. bölümde; Yılmaz ve Züleyha, 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar. Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır. Peki dizinin yayınlanan son bölümünde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜM FULL İZLE!

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir.

Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır. Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çiftliğe ilk sığındıklarında ve Hünkar'ın nişanlı olan herkesi evlendirdiğini duyunca, kaçak oldukları ortaya çıkmasın diye kardeşiz diyen Züleyha ve Yılmaz, gece sazlıkta buluşup hasret gidermişti. Yaşanan onca olay, geçen onca zamandan sonra, kaçma planlarının yapmak için yine sazlıkta buluşmaya başlayan iki sevgili, bu kez kesin planlarını hazırlamışlardır.