17 Aralık 2020 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 21:00

Star Tv'de yayınlanan yeni dizi Sol Yanım 4. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimlerin yer aldığı Sol Yanım 4. bölümde; Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır. İşte kaçıranlar için Sol Yanım 4. bölüm izleme sayfası.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Sol Yanım 4. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SOL YANIM 4. BÖLÜM İZLE STAR TV

Sol yanım 4. bölümde; Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

Burak’ın kaza yapmasına sebep olan Barbar mı? Asena’nın doğum gününde neler yaşanacak? Kutlusay Malikanesi’ne giren Serra, Selim’le karşılaşacak mı? İhsan ve Nilgün’ün hikayesi ortaya çıkacak mı?

Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır.

Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan’ın oğlu Selim’e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra’ya verilir. Serra’yı Mert Tekin’le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma sürpriz biçimde sonuçlanır!

SOL YANIM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

SOL YANIM KONUSU

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini konu alıyor.

SOL YANIM OYUNCULARI

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. ‘Sol Yanım’da başrolleri; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.