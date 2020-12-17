17 Aralık 2020 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:45

Alev Alev 7. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Alev Alev 7. bölümde; Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir. Öte yandan; Rüya'nın babası Ömer'e gelerek ona kızı ile bir gelecekleri olmayacağını söyler. Öte yandan Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Alev Alev 7. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.

Alev Alev 7. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 7. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 7. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

ALEV ALEV 7. BÖLÜM PUHU TV İZLE Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV 7. BÖLÜM ÖZETİ

Alev Alev 7. bölümde; Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır.

Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar.

Alev Alev 7. bölümde; Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar.

Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir.

Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

Cemre ve Rüya'nın beraber şarkı söylediği anlar ise izleyenleri gülümsetti.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Ömer, yangın günüyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Çelebi ile İskender'in suçlu olduğunu kanıtlamak isteyen ikili, bir plan kurarak oyunu başlattı. Selim'i kullanarak Çelebi ile İskender'i tuzağa düşüren Ozan ve Ömer, öğrendikleri ile Kayabeyli ailesine karşı büyük güç kazandı. Elde ettikleri delilleri Ömer karakola götürürken, Ozan da bu gerçeklerin duyulması için gazetenin yolunu tuttu. İkilinin çabaları sonucunda finalde Çelebi ve İskender polisler tarafından gözaltına altındı. Eve gelen polisler Çelebi ve İskender'i götürürken Cemre, Çelebi'nin ilk yenilgisinin tadını çıkardı.

Alev Alev son Bölümde; Ömer'in saldırıya uğraması korku dolu anlara sahne olurken, Ali'nin Tomris'in evinde işe başlaması Çiçek'i derinden sarsıyor.

Cemre ev ararken yardımına yine Ozan ve Ömer koşar, buldukları evin hali izleyenleri hayrete düşürse de Cemre, kendi evi olacağı için mutlu olmaya çalışır.

Rüya'nın babası Ömer'e gelerek ona gerçekleri hatırlatır. Rüya'nın kendisini kurtardığı için Ömeri kafasında kahramanlaştırdığını söyleyen Kenan Yıldırımlar, Rüya'ya istediği maddi olanakları sağlayamayacağını hatırlatarak Ömer'i can evinden vurur.

İSKENDER, ÖMER'E SALDIRDI

İskender ise Ömer'in iade-i ziyareti ardından intikamını almak için gecikmedi. Ömer, mahallede tanımadığı adamlar tarafından feci bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından ortaya çıkan İskender, Ömer'i açık açık tehdit etti. Tüm bu yaşananlardan sonra ise Ömer artık adaletin ve gerçeklerin peşine düşüp hesap sormaya karar verdi.

Ömer'in saldırıya uğramış olduğunu gören Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak için harekete geçeceğini gösteriyor. Ozan ile Ömer, sarnıçtaki yangınla ilgili gerçekleri itiraf etmesi için Selim'i polise götürmeye çalışırken, Ali'nin Şimal sandığı Çiçek'i odasında bulduğu anlarda tansiyon giderek yükseliyor.

Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır. Bülent'in şoför olarak Ali'yi eve getirmesi ise Çiçek'i şoke ediyor.

ÇİÇEK KÖŞEYE SIKIŞTI

Bülent ise Şimal sandığı Çiçek'in, Ali'ye olan bakışlarından şüphelenince Tomris ile ikisini köşeye sıkıştıracak bir hamle yaptı. Ali'yi şoför olarak işe alan Bülent, Tomris ile Çiçek'i zor bir durumda bıraktı.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur.

CEMRE'NİN DESTEKÇİLERİ ONU YALNIZ BIRAKMADI

Çelebi'nin hamlesiyle büyük bir yıkıma uğrayan Cemre, ondan desteğini esirgemeyen Rüya, Ozan ve Ömer'in yardımlarıyla mücadelesine devam etti. Ozan'ın sayesinde yeni bir ev bulan Cemre, Rüya ile birlikte Çelebi'den kurtulmak için harekete geçti. Artık ona inanan ve destek olan insanların varlığı Cemre'yi mutlu ederken, birbirinden farklı bu dört insanın dayanışması ve birlikte verdikleri mücadele izleyiciyi derinden etkiledi.