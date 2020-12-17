17 Aralık 2020 Perşembe 13:35 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:35

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, dün akşam 10. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı dizinin son bölümünün ardından Sadakatsiz 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya, evine giren bir kişi tarafından saldırıya uğruyor. Saldırgan tarafından boğulmak üzere olan Asya, kurtulacak mı? Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? İşte Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğreniyor. Asya'ya gelen "Volkan Bey size kötü zarar vermek için bir şey yapıyormuş" uyarısından sonra evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırıyor sonra eve girerek Asya'ya saldırıyor. Eve giren maskeli adamın kim olduğu henüz bilinmezken izleyiciler Selçuk olabileceği üzerinde durdu.

SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde camlarına atılan taşla çok korkan Ali, babasını arıyor. Asya, eve Volkan'ın gelmesinden rahatsız oluyor. Volkan ise oğlunu düşünerek duruma el atıyor ve camı idareten kapatmak istiyor. Asya, ona ihtiyaçları olmadığını söylese de Volkan boş durmuyor. Ali'ye bu gece onun yanında kalmak isteyip istemediğini soruyor. Ali ise annesinin yalnız kalmasını istemediği için Volkan'dan onların yanında kalmasını istiyor. Peki şimdi ne olacak? Derin, Volkan ve Asya'nın aynı evde kalmasına ne tepki verecek?

Volkan, Asya'yı kışkırtmaya devam ediyor. Bu defa da Asya'nın çalıştığı hastaneye sahte beyaz güller ve bir fotoğraf gönderen Volkan, amacına ulaşıyor. Asya, Volkan'ın notunu görüyor ve onun beyaz gül göndermesinin altında bir anlam arıyor. Bu duruma sessiz kalmayarak doğru Derin'in evine gidiyor. Volkan'ın ona çiçek gönderdiğini söylüyor. Derin ise aslında bu duruma bozuluyor ama belli etmemek için yine Asya'yı küçümser şekilde konuşmaya başlıyor. Derin, bu harekete ne tepki verecek?

Sadakatsiz 10. yeni bölüm izle!