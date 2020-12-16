16 Aralık 2020 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:42

Kuruluş Osman 38. bölümde Osman Bey'in cenk ederken söylediği "Ya devlet başa ya kuzgun leşe!" sözü son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 38. bölümde; Ertuğrul Bey'in yerine gelecek kişiyi söyleyecek olmasıyla birlikte Savcı Bey'i bir telaş sarar. Osman Bey'in kendi adaylığını duyurmasıyla birlikte kardeşine bilenen Savcı Bey istediğini alabilecek mi?Ertuğrul Bey vasiyetini açıklayacak mı? Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 38. bölüm izleme sayfası.

Kuruluş Osman 38. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Savcı bey, beylik için adaylığını alenen duyurmak ister. Bamsı'dan söz isteyen Savcı, Osman Bey'in kendisinin beyliğini kabul etmemesi halinde olaya müdahale etmesini ister. Bamsı'dan aldığı cevap ise ders niteliğindedir. Kuruluş Osman 38. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 38.bölümde; Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne?

Kuruluş Osman 38. bölümde; Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek?

Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 39. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 39.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrıı sayılır başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 39. yeni bölümüyle 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman son bölümde; Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürükledi.

Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçti.

Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşadı.