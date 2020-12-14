14 Aralık 2020 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:45

Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyen sahnelerle aksiyon dolu anlar yaşattı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir? İşte kaçıranlar için Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm (tek parça)

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜM İZLE!

Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölümde; Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uyanış Selçuklu'nun yayınlanan son bölümüne Sencer'e verilen idam kararı damga vurdu.

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis’e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım’ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.

Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos’u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan’a dönen Sencer’i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas’ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer’in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer’in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için elinden geleni yapar.

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj ve Osman Sonant gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.