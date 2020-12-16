16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51

Masumlar Apartmanı 14. bölüm izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı 14. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı son bölümde; Gülben, Esat takıntısını yaşadıklarından sonra Safiye'ye verdiği söz neticesinde yenmiştir fakat bu kez hiç olmadık birine gönlünü kaptıracaktır. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 14. bölüm full izleme linki

MASUMLAR APARTMANI 14. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 14. yeni bölümüyle 15 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Naci ve Safiye'nin konuşması sırasında yaşananlar damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 14. bölümde; Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesine neden olur.

Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben ise yeni bir heyecana kucak açar. Gülben bu kez hayatını kurtaran Naci hocaya karşı bir şeyler hissetmeye meyillidir.

İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar. İnci'nin arabasını satacağı kişinin sormadan yakasını tutan Han, bu yaptığıyla öfkesini kontrol edemediğini bir kez daha ortaya koyar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Annesinin kendisinden sakladığı mektupları bulan Safiye, ölmüş annesinin korkusundan mektupları okumadan yırtar. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

Safiye Naci'ye hesap sorarken farkında olmadan sokağa çıkar. Yıllar sonra ilk defa apartmandan dışarı çıkan Safiye, kendini kaybeder. Onun bu halini gören Naci ise hem üzüntü hem de şaşkınlık içerisinde Safiye'yi rahatlatmaya çalışır.

Naci, Safiye'nin rahatsızlığını anlayınca ne yapacak? Sevgi her şeyin üstesinden gelebilecek mi?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Han'ın kendi kardeşine ders vermek için attığı bu adım ailesini şoke eder. Babasının kendisine söyledikleri Han'da farkındalığa yol açacaktır.

Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar ve çöp daireyi ateşe verir.

15 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sıralamasında kim birinci oldu? Çöp evi yakmak isteyen Gülben alevlerin artmasıyla evde mahsur kaldı ve dumandan bayıldı. Karşı otelden yangını gören Naci ise imdada yetişir.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Tıpkı çocukken yaptığı gibi camına güvercin çizen Naci, Safiye'nin posta kutusuna bir şey koymuştur.

Sürekli ölmüş annesi ile konuşan ve kafasında onu bir türlü yok edemeyen Safiye, Naci'den uzak durmaya çalıştıkça daha da kötü olacaktır.

Öte yandan Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

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