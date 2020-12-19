19 Aralık 2020 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:04

Ramo 25. bölümüyle Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Ramo 25. bölümde; Ramo Yavuz'u yakalatmak için Çilingir ile buluşmaya gitti. Çilingir Yavuz'u bulacağını fakat karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini isteyeceğini söyledi. Öte yandan Doğru vuruldu. Heyecanla izlenen Ramo son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 25. bölüm full izle!

RAMO 25. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo 25. Bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan’ın ölümüne neden olan Yavuz’un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister.

Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.

Ramo 25. Bölümünde Ramo Yavuz'u yakalatmak için Çilingir ile buluşmaya gitti. Çilingir Yavuz'u bulacağını fakat karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini isteyeceğini söyledi.

Ramo 25. Bölümünde, Vasili'nin babası oğlunun tabutu başında tehditlerini savurduktan sonra yalnız kalmak istediğini söyledi. Cihangir ve Mazhar yanından ayrıldıktan sonra ise içeriye Yavuz girdi.

Ramo 25. Bölümünde Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo bizzat harekete geçti. Yavuz ile Ramo'nun arabayla kovalamacası yoldaki bir barikatla son buldu. Barikatın arkasından ateşlenen roketatar ile Yavuz'un arabası havaya uçtu.

Yavuz'un aracı havaya uçtuktan sonra Ramo halasını kaybettiği yere geldi. Fidan'ın hayatını kaybettiği yere tek bir kırmızı karanfil bıraktı.

Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.

Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer.

Ramo, halasının ölümünde en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur.

Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır.

Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır.

Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.