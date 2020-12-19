İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2020 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Ramo 25. bölüm izle! Ramo 25. bölüm full izle Show Tv!
Dizi

Ramo 25. bölüm izle! Ramo 25. bölüm full izle Show Tv!

Ramo 25. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. BKM imzalı dizinin yayınlanan Ramo 25. son bölümde, Fidan'ın intikamını almaya başlar. Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo bizzat harekete geçer ve Yavuz'un arabasının patladığını görür. Yavuz'un aracı havaya uçtuktan sonra Ramo halasını kaybettiği yere giderek tek bir kırmızı karanfil bıraktı. İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 25. bölüm full izleme linki.

19 Aralık 2020 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:04
ABONE OL

Ramo 25. bölümüyle Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Ramo 25. bölümde; Ramo Yavuz'u yakalatmak için Çilingir ile buluşmaya gitti. Çilingir Yavuz'u bulacağını fakat karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini isteyeceğini söyledi. Öte yandan Doğru vuruldu. Heyecanla izlenen Ramo son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 25. bölüm full izle!

RAMO 25. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

RAMO 25. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo 25. Bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan’ın ölümüne neden olan Yavuz’un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister.

Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.

Ramo 25. Bölümünde Ramo Yavuz'u yakalatmak için Çilingir ile buluşmaya gitti. Çilingir Yavuz'u bulacağını fakat karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini isteyeceğini söyledi.

Ramo 25. Bölümünde, Vasili'nin babası oğlunun tabutu başında tehditlerini savurduktan sonra yalnız kalmak istediğini söyledi. Cihangir ve Mazhar yanından ayrıldıktan sonra ise içeriye Yavuz girdi.

Ramo 25. Bölümünde Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo bizzat harekete geçti. Yavuz ile Ramo'nun arabayla kovalamacası yoldaki bir barikatla son buldu. Barikatın arkasından ateşlenen roketatar ile Yavuz'un arabası havaya uçtu.

Yavuz'un aracı havaya uçtuktan sonra Ramo halasını kaybettiği yere geldi. Fidan'ın hayatını kaybettiği yere tek bir kırmızı karanfil bıraktı.

Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.

Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer.

Ramo, halasının ölümünde en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur.

Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır.

Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır.

Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.