19 Aralık 2020 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:37

Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümden yayınlanan sahnelerinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanında Sahra, Sancar ve Nare'ye silah doğrultuyor. Gediz Sahra'yı engellemeye çalışsa da "Ben her şekilde kaybettim zaten ama tek başıma kaybetmeyeceğim" diyerek tetiği çekiyor. Sahra kimi vurdu? Sancar mı Nare mi vuruldu? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 33.BÖLÜM FRAGMANI





Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanında; Menekşe'nin hamile olmadığını öğrenen Sancar, önce yasını tutup sonra intikamını alacağını söyler. Sahra ise kendi acısını diğerlerine de tattırmak niyetindedir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sefirin Kızı 32. bölümde; Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.

Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır…

Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.

Sefirin Kızı 32. bölüm izle Puhu Tv!

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Sahra: Deniz Işın