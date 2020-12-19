Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümden yayınlanan sahnelerinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanında Sahra, Sancar ve Nare'ye silah doğrultuyor. Gediz Sahra'yı engellemeye çalışsa da "Ben her şekilde kaybettim zaten ama tek başıma kaybetmeyeceğim" diyerek tetiği çekiyor. Sahra kimi vurdu? Sancar mı Nare mi vuruldu? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...
SEFİRİN KIZI 33.BÖLÜM FRAGMANI
Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanında; Menekşe'nin hamile olmadığını öğrenen Sancar, önce yasını tutup sonra intikamını alacağını söyler. Sahra ise kendi acısını diğerlerine de tattırmak niyetindedir.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sefirin Kızı 32. bölümde; Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.
Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.
Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır…
Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Sahra: Deniz Işın