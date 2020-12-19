18 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

19 Aralık 2020 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:41

18 Aralık Cuma akşamı yayınlanan Hercai, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Akrep dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cuma akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 18 Aralık 2020 reyting sonuçları…

18 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor. Cuma akşamı Hercai, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Akrep gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

18 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma günü Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de Kırmızı Oda ve Star Tv'de Akrep dizisi izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Geçen hafta Cuma gününün reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 RAMO SHOW TV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HERCAI ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AKREP STAR TV

4 RAMO SHOW TV

5 ARKA SOKAKLAR KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 HAVA DURUMU ATV