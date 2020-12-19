19 Aralık 2020 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:30

Kuzey Yıldızı 44. bölümü izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Kuzey Yıldız 44. bölümde; Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır. Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar. Kuzey Yıldızı 44. bölüm izleyemeyenler için son bölüm Puhu Tv sayfası ve 44. yeni bölüm fragmanı sizlerle.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 44. BÖLÜM PUHU TV

KUZEY YILDIZI 44. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 44. Bölümünde; Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir.

Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir.

Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır.

Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar.

Kuzey Yıldızı 44. bölümde; Kuzey, bir yandan Yıldız’ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini- hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır.

Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey’e ağır gelse de umurunda değildir.

O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir.

Kuzey Yıldızı 44. bölümde Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Show TV'de!