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Medya

19 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Cumartesi akşamı ekranlarda; İbo Show, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Bir annenin günahı ve MasterChef Türkiye yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? 19 Aralık 2020 Reyting sonuçları

20 Aralık 2020 Pazar 09:34 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 09:34
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19 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan İboshow, MasterChef Türkiye, Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 19 Aralık 2020 reyting sonuçları…

19 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor. Cumartesi akşamı İboshow, MasterChef Türkiye, Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

19 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır. Dün akşam TRT 1 'de Gönül Dağı, Show Tv’de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Star Tv’de İbo Show, FOX Tv'de ise Sen Çal Kapımı izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

İşte geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

6 IBO SHOW STAR TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 HABER ONU SHOW TV

9 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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