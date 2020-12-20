20 Aralık 2020 Pazar 10:08 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 10:08

Gönül Dağı 9. bölümü ile Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Gönül Dağı 9. bölümde Öte yandan Kırşehir’de düzenlenen bir ses yarışmasına katılmak isteyen Asuman, babasından ötürü katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar... Gönül Dağı 9. bölüm izleyemeyenler son bölümü haberimizden izleyebilirler. İşte Gönül Dağı son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

GÖNÜL DAĞI 9. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazandı.

GÖNÜL DAĞI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





GÖNÜL DAĞI 9. BÖLÜM ÖZET

Gönül Dağı 9. bölümde; Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?

Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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