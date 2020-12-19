19 Aralık 2020 Cumartesi 23:51 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:51

Bir Annenin Günahı 5. bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, konusu ve oyuncularıyla izleyenlerin dikkatini çekti. Bir Annenin Günahı 5. Suna küçük oğlu Ali’nin ortadan kaybolmasıyla perişan olur. Üstelik işlediği büyük günahın bir başka şahidi daha olduğunu öğrenecek ve iyice köşeye sıkışacaktır. İşte Bir Annenin Günahı 5. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Bir Annenin Günahı 5. bölüm izleyenlerin beğenisini topladı. Bir Annenin Günahı ilk bölüm tek parça izlemek isteyenler Bir Annenin Günahı 5. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirler.

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜM İZLE

Bir Annenin Günahı, Filipinlerde izlenme rekorları kıran A Mother's Guilt'ten uyarlanmıştır. Başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunların yer aldığı Bir Annenin Günahı Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Annenin Günahı 5. bölümünde; Yağmur babasının kendisini öldürtmek istediğini Yusuf’tan öğrenmiştir. Artık onun da babasının gerçek katiliyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. Yusuf ise gerçek katili bulmak için yola çıkıyor.

Yusuf’a gerçekten inanmak ve onunla yürümek ister. Yusuf ise gerçek katili bulmak için çıktığı yolda adım adım annesine yaklaştığını bilmemektedir. Diğer yanda, etrafındaki çemberin giderek daraldığını hisseden Suna küçük oğlu Ali’nin ortadan kaybolmasıyla perişan olur.

Üstelik işlediği büyük günahın bir başka şahidi daha olduğunu öğrenecek ve iyice köşeye sıkışacaktır.

Bir Annenin Günahı, Filipinlerde izlenme rekorları kıran A Mother's Guilt'ten uyarlanmıştır. Başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunların yer aldığı Bir Annenin Günahı Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI

Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda; Özge Özberk (Suna),Musa Uzunlar (Sadri Güngör),Mert Yazıcıoğlu (Yusuf),Emre Kınay (Çetin Alaz),Simay Barlas (Yağmur Güngör),Pamir Pekin (İbrahim Komiser),Nefise Karatay (Nazan Güngör),Gökçe Özyol (Bekir),Onuryay Evrentan (Şükran),Alihan Türkdemir (Ali),Emir Çiçek (Kazım),Ümmü Putgül (Neriman),Ayça İnci (Meral),İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman),Mina Derman (Zehra),Deniz Ertürk (Filiz),Esra Gönen yer alıyor.