21 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

22 Aralık 2020 Salı 09:40 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 09:40

21 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 21 Aralık 2020 reyting sonuçları…

Pazartesi günü Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu ve FOX Tv'de Yasak Elma izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor.

İşte geçen hafta Pazartesi'nin reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 SEFIRIN KIZI STAR TV

7 HAVA DURUMU ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV