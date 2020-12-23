Hekimoğlu 30. bölüm tek parça izle! Hekimoğlu 30. bölüm izle!

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:23

Kanal D'nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Hekimoğlu 30. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu son bölümde; Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Hekimoğlu kurtulacak mı? Hekimoğlu 30. bölüm izleyemeyenler için son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Hekimoğlu 30. bölüm tek parça izle!

HEKİMOĞLU 30. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 30. son bölümde Ateş, kim olduğu belli olmayan biri tarafından vuruluyor!

Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu’nu vuran Alaz’ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur.

Hekimoğlu 30. bölümde Hastaneye giren silahlı bir kişi, Ateş'i buluyor ve odasına kadar giriyor. Kim olduğu belli olmayan bu kişi aniden silahını çıkarıp Ateş'i vuruyor. Ekibin gözü önünde yaşanan bu durum herkesi şoka sokuyor. Ateş ve ekibi ne olduğunu anlayamıyor. Ancak bu kişi, bir süredir Ateş'i takip ediyor ve sonunda amacına ulaşıyor. Peki bu kişi Ateş'i neden hedef aldı ve ondan ne istiyor?

Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder.

Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu’nu neden vurdu? Hekimoğlu’nun iyileşmesini isteyen İpek’i nasıl önemli bir karar bekliyor?

Beni neden öldürmeye çalıştın?

Hekimoğlu 22 Aralık Salı yayınlanan yeni bölümde Ateş, onu vuran kişiyle aynı odada kalıyor. Ateş'i vurduktan sonra güvenlikler tarafından vurulan bu kişi tedavi altına alınıyor. Uyandığında adamı yanındaki yatakta gören Ateş, şaşkınlık içinde kalıyor ve bu durumu fırsata çeviriyor. Bu adama kim olduğunu ve onu neden öldürmek istediğini soruyor. Ve düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Adam, olayları en başından anlatmaya başlıyor ve Hekimoğlu'na duyduğu öfkenin nedeni de belli oluyor!

Zeynep, Ateş'in başından ayrılmıyor!

Hekimoğlu 30. yeni bölümde Ateş'in vurulmasıyla büyük bir korkuya kapılan Zeynep, ameliyat sonrası onun refakatçiliğini yapıyor. Ateş'in başından bir an bile ayrılmayan Zeynep, onun gözlerini açmasıyla seviniyor. Zeynep'i baş ucunda beklerken gören Ateş ise ona neler olduğunu soruyor ve yaşananları öğrenmeye çalışıyor. Zeynep'in sözünü dinlemeyen Ateş, yatağında kalkınca ise işler karışıyor. Onu durdurmak isteyen Zeynep, bir anda yakınlaşıyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma Ateş'in hamlesiyle sona eriyor.

Memoli ölümden dönüyor...

Memoli'nin hastalığına tanı konuyor. Hastalığın adı ise primer amibik meningoensefalit. Hastalığın teşhisi yapılıyor ve tedavi için Memoli'nin uyanması bekleniyor. Herkes büyük bir heyecan ve aynı zamanda hasar kalmış olma korkusuyla Memoli'nin başında toplanıyor. Uyanan Memoli, Ateş'in direktiflerini yapamayınca ise korkulan oluyor.

Memoli, ölümden dönüyor. Zorlu bir hastalıkla uzun süre mücadele eden Memoli, sonunda sağlığına kavuşuyor ve işinin başına dönüyor. Hastane döndüğünde eski günlerini ve yaşadıklarını hatırlayan Memoli, yeni bir başlangıç yapıyor. Onu tekrar sağlıklı bir şekilde gören herkes ise bu duruma çok seviniyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!