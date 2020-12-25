Arka Sokaklar 571. bölüm full izle! Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça

25 Aralık 2020 Cuma 20:55 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 20:55

Arka Sokaklar 571. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekranlara geldi. Uzun süredir devam eden ve sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde; Servan, Mesut’un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha’ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin’de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.İşte, Arka Sokaklar 571. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 571. bölümde Herkesi şoke eden bir gelişme yaşanıyor! Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçuruluyor! Mesut öldü mü? İşte Arka Sokaklar 571. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 571. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 571. bölümde; Mesut'u kurtarmak için giden ekip Servan tarafından pusuya düşürülüyor!

Arka Sokaklar son bölümde; Mesut'un, Servan'ın elinde olduğunu öğrenen ekibimiz onu kurtarmak için yola çıkar. Sağ ya da ölü olduğunu bilmedikleri Mesut'u teröristlerin elinde bırakmaya niyetleri yoktur.

Mesut’un bulunduğu bölge Karaçamlı’dan gelen patlama haberinin yankısıyla ekibimiz teyakkuz halinde Mesut’tan bir haber alma telaşındadır. Karaçamlı karakolu ile temasa geçerler.

Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Bahri’nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul’da Mesut’tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.

Mesut’un bulunduğu bölge Karaçamlı’dan gelen patlama haberinin yankısıyla ekibimiz teyakkuz halinde Mesut’tan bir haber alma telaşındadır. Karaçamlı karakolu ile temasa geçerler. Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Bahri’nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul’da Mesut’tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.

Mesut’un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan’ı bulur. Servan, Mesut’un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha’ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin’de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.

MESUT'UN İÇİNDE OLDUĞU MİNİBÜS HAVAYA PATLATILIYOR!

Mesut, bir önceki bölümde Servan'ın peşine düşmüş ve onu kandırdığını düşünerek dağa çıkan örgüt elemanlarıyla birlikte buluşma noktasına doğru gitmişti. Servan ise, Mesut'un içlerine sızdığını öğrenmiş ve onunda içinde bulunduğu minibüse dağlık bir alanda pusu kurmuştu. Minibüs görüş alanına girince de elinde bazuka tutan teröriste ateş emrini vermeye hazırlanıyordu. Hal böyleyken Zeliş'in eline bir haber videosu düşer. Bu videoyu gözleri yaşlı bir şekilde Rıza Baba ve ekibe izletir. Herkes gördükleri karşısında şoke olur. Selin, bu görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamaz.

Servan, Mesut'un içlerine sızdığını öğrendikten sonra hamlesini yapar. Mesut'un da içinde olduğu minibüsü havaya uçurur. İstanbul'daki ekip arkadaşlarına da patlama anına dair videoyu gönderir. Bu görüntüleri izleyen ekibimiz büyük yıkım yaşar. Özellikle Mesut'un oğlu Tunç ve Selin, izledikleri görüntülerden sonra acı bir burukluk yaşarlar. İzledikleri görüntülere inanmak istemezler. Mazlum'un işlettiği Gazinin Yeri'ne şehitliğini taçlandırmak için Türk bayrağı asılır. Mazlum'un, Mesut'un arkasından okuduğu şiir ise, herkesi derinden etkiler.

Arka Sokaklar 571. bölümde; Mesut’un peşinden giden Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal acaba Mesut’u sağ olarak bulabilecek mi? Dağları avucunun içi gibi bilen Mesut sağ olarak geri dönebilecek mi?

Servan ise, Mesut'u ekibimize karşı yem olarak kullanır. Ali ve Cemal, yerleri belirlenen teröristlere operasyon düzenleyen Özel Harekat Birlikleri ile harekete geçer.

Kırsal bir alanda teröristlerin pususuna düşerler. Ali, telsizden yardım ister. Bu yardıma ise, Hüsnü ile Selin koşar. Ekip arkadaşlarını olduğu yere gittikleri sırada ikinci bir terörist grup tarafından pusuya düşürülen Hüsnü ve Selin'in durumları vahimdir.

Arka Sokaklar son bölümde; Zeliş'in getirdiği videoda Mesut ile ilgili bir görüntü mü var? Mesut, Servan'ın terör saldırısından kurtulabildi mi? Yoksa Servan, minibüsü havaya uçurup Mesut'u öldürdü mü?

İstanbul'daki Rıza Baba ve ekip, kapana kısılan arkadaşlarına yardım edememenin büyük sıkıntısını yaşamaktadırlar.

Zafer’in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren’i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek Hakan’a dava açmıştır. Başak, davayı üstlenir, Rıza babayla beraber Hakan’a iftira atıldığını bildirmek, ifade vermek için savcılığa giderler. Savcı Hakan’ın gönül maceralarını araştırmış ve davayı açmaya, delilleri sonuna kadar incelemeye kararlıdır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 571. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ