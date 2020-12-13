13 Aralık 2020 Pazar 23:34 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 23:34

Arıza 14. bölümüyle Pazar akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Arıza 14. bölümde; Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Öte yandan Ali Rıza Halide’ye, beraber olamayacaklarını söyler. Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olurArıza 14. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 14. BÖLÜM FULL İZLE

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır.

Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır.

Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar.

Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der.

Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır.

Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza son Bölümde Yavuz Ağa'ya yapılacak olan saldırıyı öngören Ali Rıza Numan'ı kendi tuzağına düşürdü. Ali Rıza Numan'ı yakalamayı başarsa da bir özel tim tarafından başına çuval geçirilerek götürüldü.

Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir.

Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder.

Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir.

Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur.

Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.

Öte yandan; Murat babasını karşısına alarak Füsun ile evlenme kararı aldıklarını söyledi. Murat'ın kararına kuşkuyla yaklaşan Fuat Ersoylu evlenmelerine sadece Füsun'un evlilik sözleşmesi yapmayı kabul etmesi durumunda destek olacağını açıkladı.

Murat Füsun ile evliliğini konuşmak için eve geldiğinde Melek ile babasını konuşurken buldu. Melek kayıt halindeki telefonunu bırakarak odadan çıktığında Murat babasına Gürkan Ailesi'nin öldürülmesinden duyduğu öfkeyi anlattı. Melek telefonu geri aldığında ise kardeşi ve yeğenlerinin Ersoylular tarafından öldürüldüğünü öğrendi.