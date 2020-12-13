13 Aralık 2020 Pazar 12:24 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 12:24

Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekrana geldi. Her çarşamba izlenme rekorları kıran dizinin son bölümüne Volkan'ın 2 yıl sonra geri dönmesi damga vurdu. İzleyiciler dizinin bitmesinin ardından Sadakatsiz 10. bölüm fragmanını merak etti. Merakla beklenen Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanında Volkan, Asya ve Turgay'ın beraber gittiği at çiftliğine gidiyor. İşte Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman için aşağıdaki linke tıklayınız.

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanında Volkan'ın Asya'yademesi dikkat çekti.

Asya'nın ise "Senin peşinden buraya gelen ben değilim" diyerek Volkan'ın kendisini kıskandığını ima etmesi üzerine Volkan inkar eder. Tam o sırada Derin kapıda belirir. İşte son bölümde yaşananlar...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen 9. bölümünde; Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.

Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü.

Oğlu Ali'yi 2 yıl boyunca görmeyen Volkan, Tekirdağ'a döndüğünde onun gönlünü kazanmaya çalışıyor. Volkan'ın Asya'yı özlediğini ima eden konuşması ise izleyenleri şaşkına uğrattı.

Asya, Volkan'ın 2 yıl sonra Tekirdağ'a geri döndüğünü gazeteden öğreniyor. Oğlu Ali ile 2 yıldır mutlu ve sakin bir yaşam süren Asya, Volkan'ın gelmesiyle yeniden endişeye kapılır.

2 yıl sonra Amerika'dan dönen Volkan, geldiğini herkese duyurmak için evinde bir parti verir. Bu partiye oğlu dahil herkesi davet eden Volkan'ın Asya için de bir planı vardır. Davete Asya'nın gelmesi ise herkesi şaşırtır.

Dizinin finalinde ise Asya'nın Derin ve Volkan'ın davetine gelmesi üzerine herkesi şaşırttı. Oğlu Ali'yi almaya gelen Asya, Derin'in kendisini kovması üzerine elindeki davetiyeyi gösterdi.

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