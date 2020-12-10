10 Aralık 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:52

Sadakatsiz dizisi yayınlanan son bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Sadakatsiz 9. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan yeni bölüme Asya'nın, Volkan'ın verdiği partiye gitmesi damga vurdu. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

Sadakatsiz 9.bölüm izle!

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen 9. bölümünde; Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.

Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü.

Asya, Volkan'ın 2 yıl sonra Tekirdağ'a geri döndüğünü gazeteden öğreniyor. Oğlu Ali ile 2 yıldır mutlu ve sakin bir yaşam süren Asya, Volkan'ın gelmesiyle yeniden endişeye kapılır.

Oğlu Ali'yi 2 yıl boyunca görmeyen Volkan, Tekirdağ'a döndüğünde onun gönlünü kazanmaya çalışıyor. Volkan'ın Asya'yı özlediğini ima eden konuşması ise izleyenleri şaşkına uğrattı.

2 yıl sonra Amerika'dan dönen Volkan, geldiğini herkese duyurmak için evinde bir parti verir. Bu partiye oğlu dahil herkesi davet eden Volkan'ın Asya için de bir planı vardır. Davete Asya'nın gelmesi ise herkesi şaşırtır.

Dizinin finalinde ise Asya'nın Derin ve Volkan'ın davetine gelmesi üzerine herkesi şaşırttı. Oğlu Ali'yi almaya gelen Asya, Derin'in kendisini kovması üzerine elindeki davetiyeyi gösterdi.

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümden ilk fragmanın hafta sonu yayımlanması bekleniyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının hafta sonu yayınlanması bekleniyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!