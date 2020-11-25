25 Kasım 2020 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:31

Kuruluş Osman 35. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 35. bölümde; İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Onların tuzağa çekileceğini düşünen Osman bey ise Söğüt'e gitmeye kararlıdır. Kuruluş Osman 35. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve son bölüm özeti.

Kuruluş Osman 35. bölümde Filatyus adamlarıyla beraber Söğüt'e gitmektedir. Öte yandan Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 34. bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 35. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 36.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrıı sayılır başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 36. yeni bölümüyle 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman 35. bölümde; Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.

İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?