Masumlar Apartmanı 11. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 11. son bölüm (tek parça)

24 Kasım 2020 Salı 18:07 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 18:07

Masumlar Apartmanı 11. bölüm izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide psikolojik rahatsızlıkları olan bir ailenin yaşadığı zorluklar gözler önüne seriliyor. Masumlar Apartmanı 11. bölümde; İnci, Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alır. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 10. bölüm izleme linki (TRT1, Youtube)

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Masumlar Apartmanı 11. bölümde; Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Masumlar Apartmanı 11. bölümde; Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. İnci, Han'ın iç dünyasını öğrenince yanında kalmaya devam edecek mi?

Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir.

Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Ünlü oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

Birkan Sokullu – HAN

Farah Zeynep Abdullah – İNCİ

Ezgi Mola – SAFİYE

Merve Dizdar -GÜLBEN

Alper Saldıran- UYGAR

Metin Çoşkun- HİKMET

Tansel Öngel- NACİ

Esra Ruşan- ESRA

Atilla Şendil- MEMDUH

Emir Özden- EGE

Uğur Uzunel- ESAT

Gizem Katmer- NERİMAN

Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında ve nereli?