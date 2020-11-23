23 Kasım 2020 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:56

Sefirin Kızı 29. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Sefirin Kızı Son bölümde; Nare Sancar'a başkasından çocuğu olmasını kabullenemediğini söylüyor. Sancar'ın içine kurt düşüren bu sözden sonra evlilik onları mutlu edebilecek mi? Öte yandan onları ayırmak için büyü yaptıran Menekşe ise kendi felaketine sebep oluyor. Sefirin Kızı 29. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 29.bölüm full izle!

Serfirin Kızı 29. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 29. bölümde Gediz, Sancar'a karşı yeni bir plan yapıyor. Sancar Gediz'in yaptıklarına dayanamayıp boğazına sarılıyor. Sefirin Kızı 29. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 29.bölüm full izle Puhu Tv!

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Sefirin Kızı 29. bölümde; Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan’la Yahya’nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare’yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir. Ama Nare’yi kimden isteyeceklerdir?

Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe’nin başına ne gelecektir?

Sefirin Kızı 29. bölümde Nare’yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı’nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır. Nare’yi Sancar’dan da Sahra’dan da korumaya kararlıdır. Ama başarılı olacak mı?

Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare’nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir. Nare, Sancar’ı affetmiş midir yoksa içine attıkları, aralarındaki mesafenin açılmasına mı neden olacaktır?

SEFİRİN KIZI 30. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir.

Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi?

Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.