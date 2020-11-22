22 Kasım 2020 Pazar 23:46 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 23:46

Arıza 11. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyen olaylara sahne oldu. Arıza 11. bölümde; Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Şehmuz’a gelen bir haber ise geceye gölge düşürür. Öte yandan Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur. Ali Rıza'nın Şehmuz’la karşı karşıya geliyor. Öte yandan Ali Rıza'nın Halide'den vazgeçmesi isteniyor. Ali Rıza aşkından vazgeçecek mi? İşte Arıza 11. bölüm full izleme linki.

ARIZA 11. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir.

Şehmuz’a gelen bir haber ise geceye gölge düşürür.

Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur.

Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir.

Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı olur, Şehmuz’la karşı karşıya gelir.

ARIZA SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir, sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır. Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!