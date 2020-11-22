22 Kasım 2020 Pazar 14:31 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 14:31

Bir Annenin Günahı 1. bölümü ile Kanal D ekranlarında Cumartesi akşamı saat 8'de izleyiciyle buluştu. Dizi Filipinlerde izlenme rekorları kıran A Mother's Guilt'ten uyarlanmıştır. Başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunların yer aldığı Bir Annenin Günahı 1. bölüm konusu ve oyuncularıyla da izleyenlerin dikkatini çekti. Peki Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizisi Göksu nerede? İşte Bir Annenin Günahı 1. bölüm izleme linki ve diziye dair ayrıntılar...

BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜM İZLE!

Kanal D ekranlarında Cumartesi günü yayınlanan Bir Annenin Günahı ilk bölümünde Suna, hayatının akışını değiştiren bir olayın içine düşüyor!

Bir Annenin Günahı 1. bölümünde; Suna, oğulları ve kızıyla birlikte normal bir hayat yaşamaktadır. Geçimini balıkçılıkla sürdüren Suna, Sadri'nin kooperatiflerinden bir daire alarak taksitlerini ödemektedir. Suna'nın büyük oğlu Yusuf, üniversitede hukuk okumaktadır. İyi bir öğrenci olan Yusuf, annesinden gizli olarak okul sonraları çalışarak dairenin parasına katkıda bulunur. Bu paraları gizli gizli annesinin biriktirdiği paraların içine koyan Yusuf ona büyük destek olur. Yusuf yine okul sonrası çalıştığı sırada rahatsızlanır. Doktor, Yusuf’un doğuştan bir kalp sorunuyla doğduğunu söyler. Suna, duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşar. Suna'nın, çocukluğundan itibaren fark edemediği Yusuf'un rahatsızlığı ameliyat edilmezse hayatını kaybetmesine neden olacak kadar büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ameliyat parası ise, 200 Bin Tl kadar büyük bir miktardır. Suna'nın aklına kooperatife yatırdığı paralar gelir. Hemen soluğu Sadri'nin yanında alır. Durumunu açıkladığı sırada beklenmedik bir teklifle karşı karşıya kalır.

Sadri'nin işleri kötü gitmektedir. Şirketi iflas etmiştir ve kurtulmasının imkanı yoktur. Canından çok sevdiği kızı Yağmur'a bir hayat bırakabilmek için bir karar alır. Sağlık sigortasından intihar dışında ölmesi ile alabileceği yüklü meblağ kızı ve eşi için yeterli olacaktır. Bu sırada Suna'nın kaderi ile Sadri'nin kaderi birleşir. Sadri, kendisini öldürmesi halinde istediği 200 Bin Tl’yi vereceğini söyler. Suna, bu teklif karşısında şaşkın kalır. İşler bu andan itibaren bir çıkmaza girer.

Bir Annenin Günahı yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI

Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda;

Özge Özberk (Suna),Musa Uzunlar (Sadri Güngör),Mert Yazıcıoğlu (Yusuf),Emre Kınay (Çetin Alaz),Simay Barlas (Yağmur Güngör),Pamir Pekin (İbrahim Komiser),Nefise Karatay (Nazan Güngör),Gökçe Özyol (Bekir),Onuryay Evrentan (Şükran),Alihan Türkdemir (Ali),Emir Çiçek (Kazım),Ümmü Putgül (Neriman),Ayça İnci (Meral),İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman),Mina Derman (Zehra),Deniz Ertürk (Filiz),Esra Gönen yer alıyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?