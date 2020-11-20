Ramo 21. bölüm izle! Ramo 21. bölüm full izle Show Tv (tek parça)

20 Kasım 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 23:50

Ramo 21. bölümüyle dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. Ramo 21. bölümde Ramo'nun aldığı teklif herkesi şaşırttı. Ramo'nun karşısına çıkanlar, "Düşman eskisinden çok daha tehlikeli. Onunla baş etmenin tek yolu bizim gibi serden geçerek savaşmak" diyerek kendileri gibi kötülere karşı savaşmasını istiyorlar. Ramo bu teklifi kabul edecek mi? Heyecanla izlenen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 21. bölüm full izle! Ramo son bölüm tek parça

RAMO 21. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler. Ya yardan ya serden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen gizemli adamlar Ramo'ya reddedemeyeceği bir teklif sunarlar. Ailesini korumak için her şeyi göze alabilecek olan Ramo bu teklif karşısında ne yapacak?

Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir.

Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur.

Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.

Ramo yeni bölümüyle her hafta Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo’nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan.

Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo’nun tek amacı Cihangir’e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo’yu yok etme emri almıştır.

Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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