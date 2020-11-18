Kuruluş Osman 34. bölüm izle tek parça! Kuruluş osman 34. son bölüm full izle!

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:46

Kuruluş Osman 34. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 34. bölümde; Ertuğrul Bey'in durumu kötüye giderken Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır. Bu toya davetli olmadığını öğrenen Osman Bey, Söğüt'e gider ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak? Kuruluş Osman 34. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve son bölüm özeti...

Kuruluş Osman 34. bölümde Targun hatunun obaya gelişi diğer hatunlar arasında gerginliğe neden oluyor. Öte yandan Nikola ise Söğüt'e yapacağı yeni saldırıyı planlamaktadır. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 34. bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 34. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 35.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN



Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrı sayılır başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 35. yeni bölümüyle 25 Kasım Çarşamba tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜM ÖZETİ

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

Kuruluş Osman 34. son bölümde; Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.

Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak?

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey'in obaya döner dönmez Savcı beyin isteğiyle tutuklanması son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman son bölümde; Osman, obaya döndüğünde eli boş değildir. Geyhatu'nun oğlu Mönke'yi eli kolu bağlı şekilde babasının önüne atan Osman, Kayı obasını Moğolların elinden kurtarır.

Moğollar tarafından çepeçevre kuşatmaya alınan Kayı Obası ciddi sonuçlara yol açabilecek bir tehlike altına girmişken, Geyhatu ise nökerlerini de arkasına alıp intikam naraları savurarak Kayı Obası'na çoktan gelmiştir. Kuruluş Osman son bölümde; Oğlu Mönke'yi döne döne arayıp hiçbir yerde bulamayan Geyhatu'nun 'Ciğerini sökeceğim, Hiçbir Türk'ü bu topraklarda sağ koymayacağım' deyip kin ve nefretini kusarak tehdit saçarken, her şeye rağmen dimdik ayakta duran Osman ise Moğolları durdurabilecek hamleyi yaparak obasını kurtardı.

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.

Alplerin başı Savcı beyin kalenin kapısına dayanmak isteyen Osman için, 'Kulucahisara gittiyse bunun bedeli ağır olur' şeklindeki çıkışı göze çarpan detaylar arasındaki yerini alırken, Osman ise göğüs kabartan hamlede bulunarak esir edilen kardeşlerini geri almak üzere Kulucahisar'a gider.

Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

Öte yandan Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor.