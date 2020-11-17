17 Kasım 2020 Salı 20:50 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 20:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO 172. bölümde Yaman Korkmaz'ın adamlarının saldırısına uğrayan Behzat Façalı ölüm kalım savaşı veriyor. Yaman'ı bıçaklayan Alparslan'ı cezaevinde şişlemek isteyen Derman'a karşı Hızır, masada hiç istenmeyecek adamların oturmasına izin verecek. Peki Hızır reisin planı ne? İşte kaçıranlar için EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm tek parça Atv izleme linki ve son bölüm özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümde Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünde Hızır, Alparslan'ın can güvenliğine karşılık masaya oturttuğu adamlara karşı bir plan içerisindedir. Hızır 'Masada bir kişi fazla' diyerek yeni bir karar alır. EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm tek parça Atv izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümü ile izleyenlerini ekrana kilitledi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM 'DE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171.son bölümde; Çakırbeyliler, cinayete kurban gitmekten kıl payı kurtularak sevk edildiği hastanede yaşam savaşını kazanmaya çalışan Alpaslan’a yapılanları karşılıksız bırakmamak için intikam yeminleri savurur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Gözünü karartıp bedel ödetme kararının arkasında sonuna kadar duran Haşmet Façalı, Hızır Çakırbeyli ile beraber işbirliği gerçekleştirerek operasyon sinyalleri vermeye başladı.

Zamanı ve yeri doğru kullanarak aktif hale getirmeye hazırlandıkları plan doğrultusunda Derman’ı kullanarak Yaman Korkmaz’ın etki gücünü sıfıra indirgemek için soluğu ceza evinde almalarının ardından hain planlar başladı.

Gerek masa üyeliğinden çıkarılmanın gerekse evinden ağır sonuçlarını ödese de er meydanında dimdik durarak hasımlarını teker teker temizlemek için can atan Alpaslan’ın Yaman’a bıçak saplamasının akabinde hapse girer.