17 Kasım 2020 Salı 00:30 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 00:30

Serfirin Kızı 28. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 28. bölümde Nare'yi kaybeden Gediz, Sancar'a karşı yeni bir plan yapıyor. Gediz'in "Evlerine kadar kaybedecekler. Ailesini, Nare'yi koruyamadığı için çıldırsın. Gelip bana yalvaracak. Ölmesinden daha iyi" sözleri dikkat çekiyor. Sefirin Kızı 28. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 28. bölüm full izle Puhu Tv!

Sefirin Kızı 28. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, Sancar'ın evlenme teklifini kabul ediyor. Gediz ise bu mutluluğe engel olmak için elinden geleni ardına bırakmıyor. Sefirin Kızı 28. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir.

Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi?

Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?

Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek. Gediz aldığı tedaviler sonucunda yürümeye başlar ve Nare'ye hiç beklemediği bir anda evlenme teklifi eder.

Akın’ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?