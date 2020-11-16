16 Kasım 2020 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:51

Yasak Elma 85. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma son bölümde yer yerinden oynadı. Halit'in yaptığı hamle ile hem Yıldız hem de Şahika hayatının şokunu yaşadı. Düğün sonrası Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 85. Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma 85. bölüm özeti.

Yasak Elma 85. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Halit, evinden Şahika ve Yıldız'ı kovarken kadınları hırpalar. Yaşanan arbedede Halit merdivenlerden düşerek hareketsiz hale gelir. Peki Halit öldü mü? Aksiyonun hız kesmediği Yasak Elma 85. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK EMA 85. BÖLÜM FULL İZLE

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman’la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır. Şahika, Halit’ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer. Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI

Şevval Sam/Ender Argun

Talat Bulut: Halit Argun

Eda Ece: Yıldız Argun

Şafak Pekdemir: Zehra Argun

Buse Kahraman: Lila Argun