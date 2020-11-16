16 Kasım 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:56

Çukur 103. bölüm (4.sezon 11. bölüm) Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Son bölümün adından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 103. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Son bölümde Selim’le yüzleşen Yamaç'ın hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı sahne ise dizinin bu bölümüne damga vuran anlarından biri oldu. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yaptığı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacaktır. Çukur 103. bölüm izlemek için Puhu Tv ve Show Tv bağlantıları haberimizde yer alıyor.

Çukur 103. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur 4. Sezon 11. Bölümünde (103. Bölüm); Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesti. Çukur 103. bölüm izle Show Tv! Çukur 103. bölüm full izle Puhu Tv!

ÇUKUR 103. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

ÇUKUR 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük beğeni toplayan Çukur dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Çukur 104. Bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı. Çukur yeni bölümde mahallede yaşanacak olan gelişmeler şimdiden izleyicinin merakını cezbetti.

ÇUKUR 103. BÖLÜMDE ( 4. SEZON 11. BÖLÜM) NELER OLDU?

Çukur 103. bölümde; Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesti. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirdi. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yaptığı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 102. bölümde; Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.

Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak.

Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'un 9 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 102. yeni bölümünde, Cumali Efsun gerçeğini öğreniyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da rolü olduğunu öğrenen Cumali, silahını çekiyor. Eve gelen Yamaç ise Efsun'un hamile olduğunu söyleyerek Cumali'yi durduruyor. Cumali ise kardeşi Yamaç'ın, babasının ölümünden sorumlu olan eski düşmanları Efsun'dan çocuğunun olacağını öğrenince yıkılıyor.

Diğer yandan ise Yamaç'ın girdiği operasyon heyecanı yükseltirken, Selim ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor.

Koçovalı kardeşlerin birbirine silahlarını doğrulttuğu sahnede duyulan patlama sesi ise gerilimi arttırıyor.

Yamaç, Çağatay'ın talimatıyla gittiği bir baskında karşısında Selim'i buluyor. İkili birbirine silah doğrulttuğu anlarda patlayan silah sesi ise şaşırtıyor. Peki Çukur'da Selim yoksa Yamaç mı vuruldu?

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR KONUSU VE OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan eşlik ediyor.

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.