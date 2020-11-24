24 Kasım 2020 Salı 00:30 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 00:30

Çukur 104. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur son bölüme, Cengiz Erdenet'in Yamaç'a yaptığı işkenceler damga vurdu. Yamaç bu işkenceler sonrası yeniden eski haline dönebilecek mi? Öte yandan son bölümde Yamaç'ın boğazına silah dayaması izleyenleri oldukça etkiledi. Çukur 104.bölümü izlemek isteyenler haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirler. Çukur 104. bölüm izle! İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çukur 104. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur 104. Bölümünde (4.sezon 12. bölüm) Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek. Çukur 104. bölüm izlemek için aşağıdaki linklerden Show Tv ve Puhu Tv sayfalarına ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 104. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur 104. bölümde Yamaç ve Selim'in duygusal konuşması izleyenleri derinden etkiledi. İki kardeşin yüzleştiği anda Yamaç’ın çektiği acı herkesi hüzünlendirdi. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda ise Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yaşadıkları ekrana yansıdı.

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek.

Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek.

Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak.

Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çukur 105. Bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı.

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesti. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirdi. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yaptığı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacaktır.