23 Kasım 2020 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:04

Maria ile Mustafa 12. bölüm izleyenleri hüzün dolu bir bölüm karşıladı. Yayınlanan son bölüme Maria ve Mustafa'nın aralarındaki diyalog damga vurdu. Öte Galip, Mustafa’ya bir bedel ödetmek istemiş Maria’yı kaçırmıştır. Mustafa Maria’yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria’yı büyük bir karar almaya iter. İşte Maria ile Mustafa 12. bölüm izleme linki. Maria ile Mustafa son bölüm full izle!

MARİA İLE MUSTAFA 12. BÖLÜM İZLE

Galip, Mustafa’ya bir bedel ödetmek istemiş Maria’yı kaçırmıştır. Mustafa Maria’yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria’yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır?

Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır?

Nadire, Nihat’ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat’a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Çiçek’in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan’ın evlendiğini öğrenen Zeyno’nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria ile Mustafa son bölümde; Mustafa arada kalıyor.

Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır. İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır.

Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir.

Maria ile Mustafa son bölümde; Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır. Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir?

Mustafa 11. bölümde; İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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