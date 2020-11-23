23 Kasım 2020 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:26

Menajerimi Ara 13. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 13. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Menajerimi Ara son bölüme Feris'in Dicle'yi kovması damga vurdu. Öte yandan Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir. Menajerimi Ara 13. bölüm izleyenler 14. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki ve yeni bölüm fragmanı.

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM İZLE STAR TV

Star tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara 13. son bölümünde; Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar. Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır.

Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar. Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.

MENAJERİMİ ARA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star’ın beğeniyle izlenen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Sinema ve dizi dünyasının kamera arkasında yaşananları her hafta çarpıcı hikayelerle ekrana taşıyan dizinin yeni tanıtımında, Dicle’nin aldığı iş teklifi çok konuşulacak.

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Oyuncular

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

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