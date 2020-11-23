Menajerimi Ara 13. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 13. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Menajerimi Ara son bölüme Feris'in Dicle'yi kovması damga vurdu. Öte yandan Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir. Menajerimi Ara 13. bölüm izleyenler 14. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki ve yeni bölüm fragmanı.
MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM İZLE STAR TVMENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TVMENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM ÖZETİ
Star tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara 13. son bölümünde; Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar. Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır.
Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar. Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.
MENAJERİMİ ARA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Star’ın beğeniyle izlenen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Sinema ve dizi dünyasının kamera arkasında yaşananları her hafta çarpıcı hikayelerle ekrana taşıyan dizinin yeni tanıtımında, Dicle’nin aldığı iş teklifi çok konuşulacak.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.
Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.
MENAJERİMİ ARA KONUSU
Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…
Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.
Oyuncular
Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Serkan: Serhat Teoman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Emir: Burak Tozkoparan
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Sedef: Melisa Seda
Aydın: Beran Kotan