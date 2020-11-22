Sen Çal Kapımı 19. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapmı 19. Bölümde Eda ve Serkan'ın birlikte oldukları günün sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 19. son bölüm full izleme linki ve 20. yeni bölüm fragmanı.
Sen Çal Kapımı 19. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 19. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eda'nın Serkanla yakınlaşması sonrası hesap sorması son bölüme damga vuran sahneler oldu. Sen Çal Kapımı 19. son bölümde; Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.FOX Tv'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Sen Çal Kapımı, artık Cumartesi günleri saat 20.00'da yayınlanacak.
SEN ÇAL KAPIMI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANISEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Çal Kapımı 19. son bölümde; Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.
Seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.
Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?
Sen Çal Kapımı 20. yeni bölümüyle 28 Kasım Cumartesi Saat 20.00'de FOX'ta olacak!
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan ve Eda ilişkilerini tekrar konuşup gözden geçirirler. Öte yandan Selin, evini su bastığını söyleyerek Serkan'ın evinde kalmaya gelir. Eda bu duruma içten içe çok sinirlenir. Sen Çal kapımı son bölüme Aydan'ın iyileşmesi damga vurdu.
Sen Çal Kapımı son bölümde Eda'nın Aydan'ı iyileştirip dışarı çıkarması herkesi sevindirdi. Öte yandan Serkan ofiste Eda ile dip dibe olmaktan dolayı rahatsız olduğunu söyler. Eda'ya soğuk davranmaya çalışıp her an gözünün önünde olması onun işini daha da zorlaştırmaktadır.
SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.