22 Kasım 2020 Pazar 12:26 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 12:26

Sen Çal Kapımı 19. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapmı 19. Bölümde Eda ve Serkan'ın birlikte oldukları günün sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 19. son bölüm full izleme linki ve 20. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 19. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 19. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eda'nın Serkanla yakınlaşması sonrası hesap sorması son bölüme damga vuran sahneler oldu. Sen Çal Kapımı 19. son bölümde; Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM İZLE