Alev Alev 3. bölüm izle! Alev Alev 3. bölüm Puhu Tv!

19 Kasım 2020 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:31

Alev Alev 3. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi, Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır. Alev Alev 3. bölümde; Cemre sonunda kızıyla kaçmayı başarıyor. İskender'i ihbar eden Rüya ise Cemre'ye üzülürken Ömer ona Cemre'nin yaşadığını söylüyor. Çiçek'i herkes öldü sanırken yerine geçtiği kadının kocası Bülent’in gelişi bütün planları alt üst edecektir. Alev Alev 3. bölüm izlemek isteyenler için Puhu Tv linki haberimizde yer alıyor.

İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizi Alev Alev 3. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 3. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 3. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir.

İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir.

Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Özellikle Demet Evgar'ın sergilediği oyunculuk performansı, izleyenler tarafından takdir edildi.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 2. bölümde; Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır.

Rüya'nın “bir katille asla evlenmem” sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar.

Alev Alev 2. bölümde; Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'den "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder.

Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay gibi isimler Alev Alev'in oyuncu kadrosunda yer alacak. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenecek. Senaryo ise Burcu Görgün Toptaş tarafından ele alınacak.