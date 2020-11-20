Mucize Doktor 38. bölüm yayında! Mucize Doktor 38. bölüm izle!

20 Kasım 2020 Cuma 00:31 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 00:31

Mucize Doktor 38. bölüm Perşembe akşamı FOX Tv'de ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor 38. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor 38. bölümde; Ali Vefa, bir hasta yakını tarafından dışlanıyor. Öte yandan Nazlı için değişmeye çalışan Ali, sosyal ortamlara katıldığında zorluk yaşayacaktır. İşte kaçıranlar için Mucize Doktor 38. bölüm İzleme linki.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 19 Kasım Perşembe akşamı 38. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 39. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 38. BÖLÜM İZLE

Mucize Doktor 38. bölümde, Ali Vefa ile Nazlı'nın ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Nazlı, Ali'nin diğer sevgililerde olduğu gibi elini tutabilmesini istiyor fakat Ali, diğer insanlar gibi ortamlara karışıp Nazlı'nın beklentilerini karşılayamıyor. Birlikte çıkılan bir yemekte Ali Vefa büyük bir şok yaşıyor ve dışarı fırlıyor. Ali Vefa'nın "Ben hasta değilim. Otizmliyim ve bu hiç geçmeyecek" sözleri yeni bölüm fragmanına damga vuruyor.

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır.

Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer.

Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar.

Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır.

Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Başrollerini Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, otizm ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesini konu alıyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, her perşembe akşamı saat 20.00'da FOX Tv ekranlarında yayınlanıyor.