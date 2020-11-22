22 Kasım 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 10:28

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında Asya'nın hamlesi dikkat çekti. Sadakatsiz 8. bölüm fragmanında Asya'nın Ali'yi babasına karşı kullanması dikkat çekti. Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanına Ali'nin Volkan'ı Derin'in evinde yakalaması damga vurdu. Ali'nin babasına neden orada olduğunu sorması üzerine Volkan'ın yüz ifadesi ekranlara yansıdı. İşte, sabırsızlıkla beklenen Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz, son bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitlemişti. Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanında Asya, Ali'yi okula götürmesi için Volkan'ın Derin ile yaşadığı eve götürüp bırakıyor.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Ali zile bastığında kapıyı Derin açıyor ve babasını soran Ali, Volkan'ı görmesiyle birlikte şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali, babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor. Her şeyin farkında olan Ali, bu durumda annesinin yanında mı olacak babasının yanında mı? İşte Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, Sadakatsiz 8. bölümüyle 25 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın Asya'nın yanında çalan Derin'in telefonunu 'Efendim aşkım?' diye açması izleyenler tarafından hayretle karşılandı.

Sadakatsiz 7. bölümde; Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz’in son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Volkan'ın işlerine yatırım yapan Haldun bey, anlaşmayı bozdu. Volkan'ın parasını harcadığı iş anlaşmasının iptal olması onu nasıl etkileyecek?

Sadakatsiz 7. bölüm izle! Volkan, Asya'ya annesinin de babası tarafından aldatıldığı için bilerek kaza yaptığını hatırlatır. Ailesinin şüpheli bir kazada öldüğünü söyleyen Volkan, annesinin o kazayı bilerek yaptığını söyler. Bu sözlerle kışkırtıp canını yaktığı Asya, Volkan'a tokat atar.

Velayet uğruna Asya'da kapanmayacak derin yaralar açan Volkan, çirkin yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Volkan bu hamlelerin yanı sıra Oğlu Ali'yi kendi tarafına çekmeye çalışacak.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

OYUNCULAR:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? Cansu Dere evli mi?

Sadakatsiz Selçuk (Tarık Emir Tekin) kimin oğlu? Sadakatsiz Selçuk kimdir?

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk evli mi?