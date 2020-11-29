29 Kasım 2020 Pazar 14:24 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 14:24

Sen Çal Kapımı 20. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapmı 20. Bölümde Eda, Serkan'dan öğrendiği gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemez ve kazada sorumluluğu olan Alptekin'le yüzleşmeye gider. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine kendisini terk ettiği için kızgındır. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 20. bölüm full izleme linki ve 21. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 20. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 20. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eda'nın Serkanla hesaplaşması son bölüme damga vuran sahne oldu. Sen Çal Kapımı 20. son bölümde; Eda ve Serkan'ın ayrılıklarına dayanamayan Aydan devreye girer ve İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜM İZLE

FOX Tv'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Sen Çal Kapımı, artık Cumartesi günleri saat 20.00'da yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı 20. bölümde; Serkan, Eda'ya, anne ve babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir. Peki ya her şeyin asıl sorumlusu?

Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler.

Eda şehre geri döndüğünde, Serkan da bütün gücünü toplayıp evinden çıkar ve onunla konuşmaya çalışır. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine Eda'yı terk etmeyi tercih etmiştir. Serkan, bir ilişki yürütmeyi bilmiyordur ve öğrenemeyecektir. Eda, Serkan'la iş ilişkisini nasıl yürüteceğine dair bir sözleşme hazırlar ve Serkan okumadan imzalar. Hâl böyleyken devreye Aydan girer. Dernekte yürütülen eğitime muhtaç kız çocuklarına yardım projesine ikisini birden dahil eder. İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümde; Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor. Gerçeği öğrenen Eda, Serkan'a neden söylemediği konusunda çok kırılıyor.

Seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor.

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