27 Kasım 2020 Cuma 23:46 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 23:46

Ramo 22. bölümüyle Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Ramo 22. bölümde Ramo'nun atacağı adım onu çok büyük bir tuzağa götürmektedir. Bu tuzağın sonunda büyük bir işkence onu beklemektedir. Öte yandan Sibel'in neden evlendiğini öğrenir ve onu affeder. Heyecanla izlenen dizinin son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 22. bölüm full izle! Ramo son bölüm tek parça.

RAMO 22. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek.

Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir.

Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek iterken kendi başını belaya sokacaktır.

Ramo 22. son bölümde, Sibel Ramo'ya neden evlendiğini açıklar. Annesi de Ramo'ya Fatihlerin Sibel'e hapisten çıktığını söylemediğini anlatır.



Öte yandan Sibel'in neden evlendiğini öğrenir ve onu affeder. Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler. Ya yardan ya serden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen gizemli adamlar Ramo'ya reddedemeyeceği bir teklif sunarlar.

Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir.

Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur.

Ramo 22. bölümde; Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.