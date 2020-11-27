27 Kasım 2020 Cuma 20:46 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 20:46

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 127. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Payitaht Abdülhamid 127. bölümde; Abdülkadir kaçırılmıştır. Oğlunun hayatı için istenen de Abdülhamid’den alacağı bir bilgidir. Bidar hatun ya Abdülhamid’in itimadını ya oğlunun hayatını kaybedecektir. İşte kaçıranlar için Payitaht Abdülhamid 127. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

PAYİTAHT ABDULHAMİD 127. BÖLÜM İZLE

Planlarının ilk aşamasını tamamlayan muhalifler, Ahmet Paşa’yı oyununun içinde tutarak talebeleri vurdurmuştur. Manyasizade talebeleri saraydan kaçırma hamlesini yine Ahmet Paşa’ya yaptırmak ister.

Mason paşanın kimliğini öğrenen Hechler artık olaylara bir adım daha yakındır. Abdülhamid ise zor bir karar vermek durumunda kalır. Zakaryan artık Eşref’in gücünü kırmak ister ve kahvehaneye baskın yapar. Söğütlü Osman ve Emice’yi vuran Zakaryan, Eşref’e açıkça savaş ilan etmiştir. Eşref ise intikamı için Zakaryan’ı ele geçirmenin yollarını arar.

Abdülkadir’in saraydan ayrılma kararı Bidar’ı kendini sorgulamaya iter. Hata yaptığını düşünen Bidar, oğlunu geri kazanmanın yollarını ararken aldığı bir haberle dehşete düşer. Abdülkadir kaçırılmıştır. Oğlunun hayatı için istenen de Abdülhamid’den alacağı bir bilgidir. Bidar ya Abdülhamid’in itimadını ya oğlunun hayatını kaybedecektir.

PAYİTAHT ABDULHAMİD'DE GEÇEN SEZON NELER OLDU?

Payitaht Abdülhamid’in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid’e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi Bidar’ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat’ın vefat haberi Abdülhamid’i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat’ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.