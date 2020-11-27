Kırmızı Oda son bölümde Alya yeni haliyle herkesi şok etti! Kırmızı Oda 13. bölüm izle!

27 Kasım 2020 Cuma 20:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 20:16

Kırmızı Oda 13. bölüm Cuma akşamı Tv 8 ekranlarında yayınlandı. Kırmızı Oda son bölümde Alya'nın yeni haliyle izleyenleri şoke etti. Kırmızı Oda 13. bölüm izleyenler Alya'nın çocukken yaşadıklarının etkisinden zamanla nasıl kurtulduğuna şahit oldu. Annesinin gözünün önünde intihar etmesi ve şimdiye kadar hep hırçın bir kız olmasının etkisinden kurtulan Alya, yeni haliyle doktor hanımı ziyarete gider. İşte kaçıranlar için Kırmızı Oda 13. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Kırmızı Oda, 13. bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarına geldi. İşte başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek diziye uyarlanan Kırmızı Oda'nın 13. son bölüm özeti.

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda 13. bölümde; Selvi, bir kız çocuğu istememesinin sebebini Doktor Hanım'a anlatır. Alya ise yani haliyle doktor hanımın karşısına çıkar. Onun bu değişimine sevinç gözyaşları içerisinde şahit olan Doktor hanım, mutluluktan ne yapacağını bilemez.

Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıktı. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla geldi. Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Alya rolünün sahibi Melisa Sözen, son defa seyirci karşısına çıktı.

Öte yandan Doktor Piraye'nin danışanı Hediye'nin annesiyle ilgili anlattıkları merak uyandırdı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.

‘Kırmızı Oda’nın on ikinci bölümünde kadroya konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katıldı.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.