27 Kasım 2020 Cuma 23:45 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 23:45

Arka Sokaklar 567. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekranlara geldi. Uzun süredir devam eden ve sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümüne Servan'ın canlı bomba halinde okula gitmesi damga vurdu. Öte yandan Engin müdür, evlenme teklifi ettiği Başakla nişanlandığı anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte, Arka Sokaklar 567. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 567. bölümde Servan, canlı bomba eylemi ile okulları hedef almıştır. Canlı bomba belirledikleri okulun önüne gelir. Çocuklar okul bahçesinde her şeyden habersiz tenefüs yapmaktadırlar. İşte Arka Sokaklar 567. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 567. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 567. bölümde Ekip, Servan'ın şarampole yuvarlanan arabanın içinde olduğunu düşünmektedir. Adli tıptan gelen haber ile şaşkına dönerler. İkinci büyük şaşkınlığı ise, bombalı bir eylem hazırlığında olduğu haberini aldıklarında yaşarlar. Tüm ekip Servan'ı bulmak için seferber olur. İhbarlarla Servan'ın olası mekanlarına operasyon düzenleyen ekibimiz adamlarından birisini yakalamayı başarır.

Servan, canlı bomba eylemi ile okulları hedef almıştır. Canlı bomba belirledikleri okulun önüne gelir. Çocuklar okul bahçesinde her şeyden habersiz tenefüs yapmaktadırlar.

Ekip, canlı bombanın kendisini patlatmasını engelleyebilecek mi? Çocuklar tehlikeli durumdan kurtulmayı başarabilecekler mi? Ekip, Servan'ı etkisiz hale getirebilecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 568. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Servan ve adamları Rıza Baba’nın evini kundaklayıp, evin etrafını sararak herkesi canlı canlı yakmaya kalkar. Engin önderliğinde tüm ekip yanan evde toplanırlar. Bir grup Servan ve adamlarıyla çatışırken, bir grupta içeridekileri yangından kurtarmaya çalışır. Ekibin kalesi olan Rıza Baba’nın evi de artık bir kül yığınıdır. Rıza’nın şu an için tek arzusu Servan’ın canlı olarak yakalanmasıdır.

Bu yangın Tunç’u çok daha fazla etkilemiştir. Evde paranoya geliştiren Tunç, Mesut’u silahla karşılar. Artık kaçarı yoktur Mesut, Tunç’u psikiyatriste götürür.

Yangın olayı ile birlikte bebek haberini alan Engin şoktadır. Başak’a da sevincini, mutluluğunu yansıtamamış olmanın üzüntüsünü yaşar. Selin ve Bahar’ın yardımıyla Başak için sürpriz bir evlilik teklifi organize eder.

Esra’nın doğum günüdür. Hüsnü’de bunu öğrenir. Planı çiçek alıp kıza götürmektir. Ama her çiçekçiye gidişinde birine yakalanır.