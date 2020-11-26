26 Kasım 2020 Perşembe 20:30 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:30

Bir Zamanlar Çukurova 74.bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 74. bölümde Züleyha, Müjgan'ın Yılmaz'dan hamile olduğunu öğrenir ve yıkılır. Yılmaz'a 'Ben senin için neleri göze aldım, hiç birine değmezmişsin. Umarım iki çocuğunla gurur duyguğun bir hayat yaşarsın' diyip Yılmaz'dan ayrılır. Peki dizinin yayınlanan son bölümünde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm izleme linki.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. BÖLÜM FULL İZLE!

MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

BEHİCE'NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.

SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE'NİN HAYATI ZORLAŞIYOR

Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.

YILMAZ'I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?

Müjgan'ın hamilelik haberi Züleyha'yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli'nin gönlü hala Hünkar'a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır.

DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!

Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.

GAFFUR'UN KABUSU BİTMİYOR! BİR KEZ DAHA BAŞI BÜYÜK BELADA!

Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!