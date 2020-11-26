26 Kasım 2020 Perşembe 20:30 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:30

Alev Alev 4. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi, Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır. Alev Alev 4. bölümde; Cemre sonunda kızıyla kaçmayı başarıyor. İskender'i ihbar eden Rüya ise Cemre'ye üzülürken Ömer ona Cemre'nin yaşadığını söylüyor. Çiçek'i herkes öldü sanırken yerine geçtiği kadının kocası Bülent'in gelişi bütün planları alt üst edecektir. Alev Alev 4. bölüm izlemek isteyenler için Puhu Tv linki haberimizde yer alıyor.

İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizi Alev Alev 4. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 4. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALEV ALEV 4. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Alev Alev 4. bölümde; Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Bu sırada Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz. Onun avukatlığını yapacağını söyler.

Fakat hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Ömer hapisten çıkabilecek mi?

Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır.

Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi ilk bölümünden bu yana büyük beğeni topladı. Özellikle oyuncuların sergilediği performans, izleyenler tarafından takdir edildi.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını araladı. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmez.

İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalar. Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir.

Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirir.