27 Kasım 2020 Cuma 00:15 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 00:15

Mucize Doktor 39. bölüm Perşembe akşamı FOX Tv'de ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor 39. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor 39. bölümde; Ali Vefa, bir hastaya yanlış tedavi uygulayarak hata yapar. Bu hatanın bedelini tüm ekip ödeyecektir. İşte kaçıranlar için Mucize Doktor 39. bölüm full izleme linki.

MUCİZE DOKTOR 39. BÖLÜM İZLE

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 39. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 3 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 40. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 39. BÖLÜM ÖZETİ

Ali’yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler. Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman’la Ali’yi şaşkına çevirir.

Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman’ı sıkıştırmaya başlar. Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı’nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar. Günün sonunda Berhayat Hastanesi’nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır…

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor 38. bölümde, Ali Vefa ile Nazlı'nın ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Nazlı, Ali'nin diğer sevgililerde olduğu gibi elini tutabilmesini istiyor fakat Ali, diğer insanlar gibi ortamlara karışıp Nazlı'nın beklentilerini karşılayamıyor. Birlikte çıkılan bir yemekte Ali Vefa büyük bir şok yaşıyor ve dışarı fırlıyor. Ali Vefa'nın "Ben hasta değilim. Otizmliyim ve bu hiç geçmeyecek" sözleri yeni bölüm fragmanına damga vuruyor.

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır.

Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer.

Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?